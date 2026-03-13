Zo ziet het nieuwe kabinet de Regeringscommissaris Groningen voor zich

Minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vrijdagmiddag de profielschets voor de nieuwe regeringscommissaris voor Groningen en Noord-Drenthe naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee kan de zoektocht naar een opvolger voor de eerdere staatssecretarissen Herstel Groningen beginnen.

De regeringscommissaris moet toezicht houden op de hersteloperatie na de aardbevingen door gaswinning. Het kabinet wil dat deze persoon helpt om de schadeafhandeling soepel te laten verlopen en de versterking van huizen zo snel mogelijk af te ronden. Ook krijgt de regeringscommissaris een rol bij de uitvoering van het programma Nij Begun.

De functie is volgens het kabinet bedoeld voor een bestuurder met veel ervaring binnen de overheid, met een band met de regio en oog voor de gevolgen die de gaswinning heeft gehad voor inwoners. Ook zoekt het kabinet naar iemand met ervaring met ‘complexe uitvoeringsvraagstukken waarbij verschillende organisaties en bestuurslagen betrokken zijn’. De regeringscommissaris moet daarnaast zichtbaar zijn in Groningen en Noord-Drenthe.

Een laatste belangrijke opdracht is het volgens het kabinet het creëren van bestuurlijke rust en stabiliteit voor bewoners en uitvoeringsorganisaties. Volgens het kabinet is dat nodig om de hersteloperatie na zestig jaar gaswinning voortvarend af te ronden. De regeringscommissaris moet er ook op toezien dat afspraken uit het programma Nij Begun worden nagekomen.

Vervanger staatssecretaris Herstel Groningen

In de laatste twee kabinetten zat een staatssecretaris die verantwoordelijk was voor de herstel- en versterkingsoperatie in Groningen, respectievelijk Hans Vijlbrief (D66) en Eddie van Marum (BBB).

Maar bij de presentatie van het regeerakkoord tussen D66, VVD en CDA werd al duidelijk dat zij geen directe opvolger krijgen, maar een aparte regeringscommissaris die een meer onafhankelijke positie moet krijgen ten opzichte van Den Haag.

Geen gezag

Maar de nieuwe functie van ‘**regeringscommissaris**’ betekent wel dat deze persoon geen directe uitvoerende of besluitvormende bevoegdheden **heeft**. Ook heeft de regeringscommissaris geen gezag over organisaties zoals de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Wel kan hij of zij de minister gevraagd en ongevraagd adviseren en deelnemen aan overleggen binnen het kabinet waar over Groningen wordt gesproken.

Minister Heerma gaat op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van regeringscommissaris, nu de profielschets klaar is. “Deze wordt door mij aangesteld en valt onder mijn politieke

verantwoordelijkheid”, besluit Heerma in een brief aan de Tweede Kamer. “Nadat ik een geschikte kandidaat heb gevonden, wordt de voorgenomen benoeming aan de Ministerraad voorgelegd. Hierna zal ik uw Kamer ook informeren over de aanstelling van en opdracht aan deze persoon.”