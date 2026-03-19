Zilveren erepenning uit 1672 geveild

Het Goudwisselkantoor veilt op 7 april een bijzondere Groningse erepenning. Het gaat om een munt die aan studenten is uitgereikt voor hun inzet tijdens de belegering van de stad in het rampjaar 1672.

Tot op de dag van vandaag wordt Groningens Ontzet gevierd en is Groningen een begrip als studentenstad. In 1672 werd Nederland door Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen tegelijk aangevallen. Groningen bood weerstand aan de belegering door de troepen van Bommen Berend, de bisschop van Münster. De bisschop droop uiteindelijk teleurgesteld. Bij de belegering was een belangrijke rol weggelegd voor 150 Groningse studenten.

Als blijvende erkenning voor hun vrijwillige heldendaad ontvingen de Groningse studenten een zilveren penning tijdens een officiële plechtigheid. Een van deze penningen wordt dus op 7 april geveild.