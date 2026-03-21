Zeven aanhoudingen, achttien bekeuringen tijdens uitgaansnacht: verdachte bijt agent en vernieling aan politieauto

Ondanks een relatief rustige uitgaansnacht heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven personen aangehouden en achttien bekeuringen uitgedeeld. Een speciale actie van het Openbare Orde Team (OOT) leidde onder meer tot arrestaties voor mishandeling en vernieling.

Hoewel er volgens de politie relatief weinig uitgaanspubliek op de been was, moest er diverse keren worden ingegrepen. Een van de incidenten vond plaats toen een persoon werd aangehouden voor het negeren van een gebiedsverbod. “Tijdens de aanhouding heeft deze persoon een agent gebeten”, meldt de politie op sociale media. De verdachte wordt nu ook mishandeling ten laste gelegd.

Spugen en vernielingen

Naast dit bijtincident vonden er aanhoudingen plaats voor het mishandelen van omstanders, openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Ook werden er vernielingen aangericht aan een politiewagen. Een andere verdachte weigerde mee te werken en spuugde in de richting van agenten. “Door middel van een aangeleerde procedure konden we deze verdachte op een rustige manier insluiten”, aldus de politie.

Naast de aanhoudingen werden achttien bekeuringen uitgeschreven. De politie trad onder meer op tegen vechtpartijen op straat, wildplassen, bedelen, het drinken van alcohol in de openbare ruimte en het maken van muziek zonder vergunning.

Gezamenlijke inzet

De actie werd uitgevoerd door het Openbare Orde Team (OOT). Hierbij werkten agenten van de bureaus Centrum, Zuid en Noord nauw samen met agenten te paard en de bikers van de ambulancedienst.