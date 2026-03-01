Zestiende editie Blues Tour groot succes: “De blues leeft meer dan ooit”

In café De Souffleur trad Herbie Blues op. Foto: Erick Bakker

De zestiende editie van de Blues Tour, die zaterdagavond plaatsvond in de Groninger binnenstad, is een groot succes geworden. Volgens organisator Willem Koster was de belangstelling dit jaar groter dan in voorgaande jaren.

“Eigenlijk is er elk jaar veel belangstelling”, vertelt Koster. “Maar bij deze editie zagen we een fors aantal deelnemende locaties.” Uiteindelijk deden er vijftien cafés mee. “Eén band meldde zich onverhoopt af, en het lukte ons niet om op het laatste moment nog vervanging te vinden waardoor de zestiende locatie kwam te vervallen, maar dat mocht de pret niet drukken. Zelf ben ik alle locaties langsgegaan: het was overal erg druk en vooral heel erg gezellig.”

Terug naar de kroeg

De eerste editie van de Blues Tour vond plaats in 2009, destijds in vijf cafés. De missie van de oprichters, Wim Entzinger en Wim Angerman, was simpel: bluesbands terugbrengen naar de plekken waar ze thuishoren: de kroeg. “Dat was rond 2009 ook echt nodig”, blikt Koster terug. “Er waren nauwelijks cafés met liveoptredens meer. Uit die noodzaak is het idee geboren. Het is daarna heel snel heel groot geworden.”

Volgens Koster is livemuziek in de horeca tegenwoordig nog steeds een heikel punt. “Er wordt naar mijn mening nog te weinig livemuziek gemaakt. Er zijn veel kroegen verdwenen waar livemuziek op de menukaart stond. Er verschijnen wel nieuwe horeca-etablissementen, maar daar zie je dat ze niet zo snel livemuziek aanbieden. Ik vind dat zonde. Waar we vroeger een echte popstad waren, met op elke hoek livemuziek, zijn er nu nog maar drie of vier kroegen waar structureel liveoptredens plaatsvinden. Op dit vlak is er wat mij betreft echt werk aan de winkel.”

In het Martini Hotel trad BluesHeat op. Foto: Michel Eising Foto: Erick Bakker

Jong publiek

Zaterdagavond ging het uitsluitend om de bluesmuziek die te horen was. “Op zo’n avond spreek je met veel mensen. De reacties waren louter positief. Wat mij opviel is dat er een groot aantal jonge mensen van de partij was. Dat vind ik heel positief. En er werd aangegeven dat er diverse soorten muziek te horen was. Dat klopt ook. De blues is aan het einde van de negentiende eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. Het genre heeft verschillende stijlen. Zoals de Chicago-blues, maar ook de West Coast-blues en de Hillbilly-blues. Al die stijlen waren zaterdagavond te horen. Dat maakte het heel gevarieerd. In café Buckshot hadden we bijvoorbeeld Byrchwood, dat stevige muziek speelt. Maar in het Martini Hotel was BluesHeat te vinden dat klassieke bluesmuziek speelt. De reacties op de verscheidenheid waren heel positief.”

Volgend jaar vindt er ijs en weder dienende de zeventiende editie plaats. Koster: “Daar gaan we voor. Maar soms zie je ook dat het allemaal niet vanzelfsprekend is dat het gaat zoals het gaat. Ik organiseer het tegenwoordig samen met Maarten Linskens. Maarten heeft onlangs een ongeluk gehad en is herstellende. Gelukkig gaat het goed met hem, maar hij kon er niet bij zijn. Dat was wel jammer. Normaal bezoeken we elk jaar met z’n tweeën alle locaties waar muziek gespeeld wordt. Nu moest ik dat in mijn eentje doen. En natuurlijk, dat is supergezellig en dat is mooi. Maar met zijn tweeën zoiets bezoeken, waarbij je het er dan even over hebt, dat is toch gezelliger. Maar uiteraard, volgend jaar gaan we voor een zeventiende editie. Daar kijken we naar uit. We zien ook dat het leeft. Op het laatst kwamen er nog drie, vier cafés bij die ook mee willen doen aan dit evenement. Dat zegt toch alles?”