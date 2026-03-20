Zes jonge kunstenaars maken en tonen kunst in openbare ruimte Groningen

Kunstruimte SIGN organiseert in mei een reeks kunstacties in de openbare ruimte in en rond Groningen. Zes jonge kunstenaars voeren tussen 10 en 23 mei zogeheten interventies uit op verschillende locaties.

De acties vinden plaats in de stad en daarbuiten. De kunstenaars gebruiken bestaande plekken en proberen daar iets te veranderen of toe te voegen. Daarmee willen ze laten zien hoe mensen naar hun omgeving kijken en hoe die wordt gebruikt. De zes deelnemers zijn Michelle Rasmussen, Enzy Jhang, Beatrice Guidi, Anna Musikhina, Rover Indigo Bertels en Maroeschka Brianwater. Zij werken ieder aan een eigen project. De onderwerpen verschillen, zoals religie, woningproblemen, digitale systemen en het landschap.

Tijdens de uitvoeringsperiode worden de acties op verschillende momenten en plekken uitgevoerd. Wanneer en waar precies, wordt later bekendgemaakt. Vooraf werken de kunstenaars van 7 april tot en met 10 mei bij SIGN. In die periode doen zij onderzoek en ontwikkelen zij hun plannen. De locatie aan de Winschoterkade is dan vooral een werkplek en geen tentoonstellingsruimte.