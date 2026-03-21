Zeges voor ON en Be Quick, GRC verliest dik, Velocitas gelijk in topper

Sven Kesimaat namens ON in actie tegen ASV Dronten (foto Martijn Minnema)

De Stad Groninger clubs in de eerste klasse kwamen vanmiddag alle vier in actie. Oranje Nassau boekte een belangrijke zege, Be Quick won en houdt aansluiting bovenin. GRC’s stijgende lijn stokte en Velocitas speelde gelijk in de topper tegen LAC Frisia.

Oranje Nassau en ASV Dronten stonden voorafgaand aan hun wedstrijd op Coendersborgh in punten gelijk, de winnaar zou een gat slaan met de onderste vier. Oranje Nassau won met 3-1 en had dat te danken aan een sterke eerste helft. Al na een half uur leidde ON met 3-0.



De thuisclub was voor rust scherper en maakte een prima indruk. Dat leidde al na acht minuten tot een doelpunt. Benjamin Cisse schoot de bal fraai in de verre hoek binnen. Tien minuten later had ON geluk, een vrije trap vanaf de zijkant van Mart Bloeming werd door de Dronten doelman dramatisch verwerkt, 2-0.

In de 24’ minuut had ON nog eens het geluk aan zijn zijde toen een fraai schot van Dronten richting bovenhoek ging maar de lat redding bracht. Drie minuten later stond het 3-0. Ongelukkige handsbal, penalty. Sven Kesimaat schoot hem binnen.

Zeven minuten voor rust viel de 3-1, een fraai geplaatste kopbal viel in de bovenhoek binnen.

Oranje Nassau heeft dit seizoen al een aantal keren een ruime voorsprong verspeeld, het zal wel even door de hoofden bij ON gespookt hebben. De eerste helft was erg leuk met van beide kanten kansen, de tweede 45 minuten was het een heel stuk minder. En verliep ook zonder doelpunten. Oranje Nassau staat nu met een wedstrijd minder 6 punten voor op de nacompetitie tegen degradatie plek. Het lijkt bovendien de schwung terug te hebben, getuige ook de 4-0 zege van vorige week. Volgende week speelt het de clash met buurman Be Quick 1887 op de Esserberg.

Omdat de topper tussen de nummers 1 en 2 LAC Frisia en Velocitas in 1-1 eindigde (hier meer over deze wedstrijd) kon Be Quick 1887 het gat met de top twee verkleinen.Dat lukte, in Leeuwarden werd met 3-2 van Blauw Wit’34 gewonnen. Door doelpunten van Jesper de Backer (15’) en Kaj Drenth (‘27) kwam Be Quick al rap op een 0-2 voorsprong. Vanuit het niets kwam Blauw Wit tien minuten na de 0-2 terug tot 1-2 wat ook de ruststand was. Vijf minuten na rust zorgde Geertjan Liewes ervoor dat de marge weer twee werd.

Het werd nog spannend nadat de Leeuwarders in de 79’ minuut op 2-3 kwamen.

Be Quick staat derde op drie punten van LAC Frisia en op 1 punt van Velocitas, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Dat GRC gaat degraderen lijkt al wel zeker. Toch waren de resultaten de laatste weken vrij aardig. Winst bij Broekster Boys en nipt verlies tegen koploper LAC Frisia. Bij mede degradatie kandidaat Heerenveense Boys ging het vanmiddag echter flink mis, 5-0. Bij rust stond het 1-0.