Zee van kettingsloten op Nieuwe Markt moet fietsdiefstal zichtbaar maken

Op de Nieuwe Markt in Groningen worden volgende week vrijdag honderden kettingsloten neergelegd. De actie moet laten zien hoe groot het probleem van fietsdiefstal is.

De kettingsloten staan symbool voor gestolen fietsen, met name e-bikes. In Nederland gaat het om zo’n 200 tot 300 diefstallen per dag. In onze gemeente werden vorig jaar ruim 8.300 fietsendiefstallen gemeld.

Naast de actie op de Nieuwe Markt is er een preventieteam aanwezig, dat tussen 10.30 en 15.30 uur fietsers aanspreekt om hen bewuster te maken van diefstal en om hun gedrag te veranderen. De campagne richt zich vooral op het gebruik van extra beveiliging. Fietsers krijgen het advies om een extra slot te gebruiken en hun fiets altijd ergens aan vast te zetten. it een peiling blijkt dat veel fietsers hun fiets niet goed beveiligen. Zo gebruikt 45 procent van de e-bikebezitters maar één slot.

De actie is onderdeel van de landelijke campagne STAAT-E-LEKKER tijdens de Week Tegen Fietsdiefstal van 6 tot en met 10 april. De campagne is onderdeel van een bredere aanpak van verzekeraars, de fietsbranche, gemeenten, politie en NS-stations.