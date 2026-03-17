XR deelt vlierstruiken uit op Nieuwe Kerkhof: biodiversiteit een handje helpen

Actiegroep Natuur Op-stand van Extinction Rebellion (XR) heeft dinsdag op het Nieuwe Kerkhof zeventig vlierstruiken uitgedeeld aan het publiek. Met de actie wil de groep de biodiversiteit in de stad een handje helpen: “De overheid laat ons denken dat het wel goed komt als je alleen je eigen tegels vervangt, maar er is meer nodig.”

De vlierstruiken die werden uitgedeeld, zijn gered van de shredder. In het noorden van de provincie was een oogst bij een kwekerij grotendeels mislukt, waardoor de overgebleven tweeduizend zaailingen dreigden te worden vernietigd. “Wij hebben een deel van deze vlieren kunnen bemachtigen. In onze gemeente zijn ze namelijk ontzettend waardevol”, laat een woordvoerder van Natuur Op-stand weten.

Kritiek op gemeentelijk groenbeheer

De actie is een directe reactie op het huidige groenbeleid van de gemeente. Volgens de actiegroep zijn de afgelopen periode op veel plekken struiken en bosschages verwijderd uit het oogpunt van veiligheid. “Hazelaars, meidoorns en vlieren zijn weggehaald, maar die staan er niet zomaar. Ze zijn onderdeel van een systeem. Is het je opgevallen dat je steeds minder merels en spreeuwen in de straat ziet? Zulke struiken zorgen voor voedsel en beschutting.”

“Gemeentegrond is van ons allemaal”

Onder de sympathisanten van de actie klinkt een felle roep om systeemverandering. In een statement stelt de groep dat biodiversiteit geen luxe is, maar een absolute voorwaarde om te kunnen bestaan. “Groot verzet is nodig en dat kan klein beginnen. Daarom planten we vlierstruiken op gemeentegrond. Dat is grond van ons allemaal. Stel je voor: onbespoten fruit in elke straat, gratis voor iedereen.”

De groep erkent dat er een risico bestaat dat de illegaal geplante struiken door de gemeente weer worden verwijderd. “Die mogelijkheid is er, maar in onze ogen schiet het huidige ecologisch onderhoud tekort. Als je onderdelen uit de keten weghaalt, verstoor je het evenwicht. Denk aan de pogingen in China om vogels uit te roeien; dat leidde uiteindelijk tot enorme insectenplagen.”

Vervolgacties

De zeventig struiken vonden dinsdag gretig aftrek onder voorbijgangers. De laatste tien exemplaren die overbleven, hebben volgens de organisatie inmiddels ook een bestemming gevonden bij geïnteresseerden. Natuur Op-stand sluit niet uit dat er in de toekomst vaker van dit soort ‘groene’ acties in de stad zullen plaatsvinden.