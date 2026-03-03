“Woensdag zonovergoten, ook komende dagen volop lenteweer”

Foto: Michel Eising

Het is de komende dagen stralend lenteweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op donderdag mogelijk 17 graden worden.

“Woensdag is het zonovergoten en wordt het bij een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4, 12 of 13 graden”, vertelt Kamphuis. “Donderdag is het wederom stralend lenteweer en doet de temperatuur zelfs een sprong omhoog: het wordt rond 17 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

“Vrijdag verandert er niets en dus houdt het zonovergoten en warme lenteweer aan. Tijdens het weekend dreigt er ‘Noordzeebewolking’ binnen te druppelen wat ook invloed zal hebben op de temperatuur. Meer daar over is te lezen op de weerpagina. Of te beluisteren rond de klok van 08.50 uur tijdens het weerpraatje bij de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”