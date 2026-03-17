‘Woensdag zonovergoten, ook de komende dagen veel zonneschijn’

De zon laat zich de komende dagen volop zien. Hoewel de temperatuur aanvankelijk nog rond de 15 graden ligt, gaat de temperatuur richting het weekend wel een stapje terug doen.

Op woensdag krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het aangenaam met temperaturen rond de 14 of 15 graden. In de nacht naar donderdag is het onbewolkt en helder, waardoor het flink afkoelt naar 1 of 2 graden boven het vriespunt. Op veel plekken moet rekening worden gehouden met grondvorst.

Donderdag begint eveneens zonovergoten. Pas aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het noorden toe, al blijft het overal droog. De wind draait naar het noorden en is zwak, met een maximumtemperatuur van ongeveer 13 graden.

Het weekend: frisser maar droog

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noordoosten. Zon en bewolking wisselen elkaar af en de temperatuur levert in: het wordt dan niet warmer dan 9 of 10 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur op zaterdag. Hoewel er dan meer bewolking aanwezig is, houden we het ook dan droog.