‘Woensdag ruimte voor de zon, komende dagen bewolkt en een spatje regen’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen hebben we te maken met een grijs weerbeeld waarbij er zo nu en dan een spatje regen kan vallen. Ook blijft de temperatuur voorlopig aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

Woensdag begint de dag lokaal met kans op mist. In de ochtend overheerst de bewolking, maar weldra krijgt de zon steeds meer ruimte. In de avond neemt de bewolking weer toe, al blijft het droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 10 of 11 graden. In de nacht naar donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 7.

Op Witte Donderdag kan er in de ochtenduren een spatje regen vallen en voert bewolking de boventoon. In de middag komt de zon zo nu en dan even tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het niet warmer dan 7 of 8 graden.

Goede Vrijdag verloopt overdag waarschijnlijk droog. In de ochtend kan de zon zich even laten zien, maar in de middag overheerst de bewolking weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het dan maximaal 8 graden.