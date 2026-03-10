“Woensdag perioden met lichte regen, in het weekend droger”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is er kans op regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het tijdens het weekend allemaal een stuk droger.

“Woensdag is het bewolkt en zijn er perioden met lichte regen of motregen”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag en avond klaart het op. Het wordt 10 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4.”

“Donderdag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt 13 graden bij een forse zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Vrijdag wordt het 8 of 9 graden. Het is bewolkt en er zijn, vooral op het eerste deel van de dag, perioden met regen. Tijdens het weekend wordt het allemaal weer een stuk droger. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”