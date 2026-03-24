“Woensdag krachtige wind, de komende dagen gure buien”

Er waait woensdag een krachtige wind. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen kans op gure buien.

“Vooral tijdens het eerste deel van de woensdag zijn er buien met kans op hagel en forse windstoten”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het een stuk droger en klaart het zo nu en dan op. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5 en het wordt 8 graden. In de nacht naar donderdag is er kans op een (hagel) bui en liggen de minima rond de 2 graden.”

“Donderdag enkele gure buien met nog altijd kans op hagel. De wind uit het noordwesten is vlagerig, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt 7 graden en in de nacht naar vrijdag tijdens opklaringen minima rond het vriespunt en op uitgebreide schaal grondvorst.”

“Vrijdag blijft het droog en wordt het 9 graden. Eerst is er zon en later neemt de bewolking toe. Het weekend- en het Paasweer? Kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”