Woensdag geen warm water in Boraxstraat door werkzaamheden WarmteStad

Een deel van de huishoudens aan de Boraxstraat in de wijk Vinkhuizen kan woensdag niet beschikken over warmte en warm water. De oorzaak zijn werkzaamheden aan het netwerk van WarmteStad.

“Op woensdag gaan we een buffervat installeren in een technische ruimte”, laat WarmteStad weten. “Door deze werkzaamheden hebben bewoners in de straat tussen 09.00 en 17.00 uur geen warmte en warm water.” De werkzaamheden zijn nodig omdat komend voorjaar verschillende woningen worden opgeleverd die voor de verwarming gebruik gaan maken van WarmteStad. Om deze reden wordt de huidige installatie uitgebreid om straks voldoende capaciteit te hebben.

Een buffervat fungeert als tussenopslag van verwarmingswater voor het verdere transport naar het warmte-circuit. Zo’n vat vergroot het rendement van je verwarmingsinstallatie: het warme water dat niet meteen nodig is, blijft in het vat op temperatuur en kan enkele dagen later nog gebruikt worden.