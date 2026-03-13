Wisselvallig weer houdt aan tot en met maandag, daarna vaker droog

Aanhouden zonnig en droog lenteweer zit er tot en met maandag niet in. Hoewel de zon zich tijdens het weekend wel af en toe laat zien, zijn buitjes nooit ver weg. Dinsdag en de dagen daarna wordt het waarschijnlijk vaker droog en zonnig.

Zaterdag begint de dag overwegend bewolkt en kan er lokaal wat lichte motregen of een korte bui vallen. In de loop van de dag komt af en toe de zon tevoorschijn, maar wolken blijven het weerbeeld grotendeels bepalen. Het wordt ongeveer 8 à 9 graden bij een zwakke tot matige wind die geleidelijk van zuidwest naar noordwest draait.

In de avond en nacht kan mist ontstaan en daalt de temperatuur naar rond het vriespunt tot enkele graden daarboven. Zondag start mogelijk met wat mist of lichte vorst, maar later op de dag breekt de zon geregeld door. Het blijft overdag meestal droog en met een matige zuidwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 10 à 11 graden. In de loop van de avond neemt de kans op regen tijdelijk toe. In de nacht naar maandag wordt het weer droger met minima rond 4 graden.

Maandag wisselen zon en enkele buien elkaar af. In de ochtend kan het nog wat wisselvallig zijn, maar later op de dag knapt het weer geleidelijk op. De temperatuur komt uit rond 10 à 11 graden. Vanaf dinsdag lijkt het vaker droog en zonniger te worden. De wind draait meer naar het zuiden en de temperatuur loopt verder op naar ongeveer 13 tot mogelijk 15 graden overdag, terwijl het ’s nachts afkoelt naar ongeveer 3 graden.