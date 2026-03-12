Winkelcentrum Paddepoel viert 55-jarig bestaan

Het winkelend publiek in Winkelcentrum Paddepoel

Winkelcentrum Paddepoel bestaat op 17 maart precies 55 jaar. Die dag wordt ook het startschot gegeven voor een jaar vol activiteiten en publiekscampagnes.

De toenmalige burgemeester Jan Berger opende het winkelcentrum op 17 maart 1971. Om het jubileum te vieren kunnen volgende week dinsdag alle ondernemers, medewerkers, eigenaren en betrokkenen een gebakje eten en een kopje koffie drinken op het terras van de bakkerij.

Winkelcentrum Paddepoel is nog altijd het grootste overdekte winkelcentrum van het noorden, met meer dan tachtig winkels onder één dak. Er komen jaarlijks zo’n 3,3 miljoen bezoekers.

Er zijn diverse toekomstplannen: zo komt er een extra entree vanaf parkeerterrein P1, een nieuwe vloer en uitbreiding van de parkeervoorzieningen.