Wilders trekt bij bezoek fans en demonstranten naar binnenstad:”Ik ben een groot bewonderaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan de stad is zaterdagmiddag zonder grote incidenten verlopen. Ondanks de aanwezigheid van een groep demonstranten en een aantal kleine opstootjes, kijkt de partij tevreden terug op de campagnemiddag.

“Het is geweldig om hier te zijn”, zei Wilders bij aankomst op het plein, waar op dat moment een enorme menigte op de been was. Terwijl hij achter dranghekken werd opgewacht door een grote groep tegendemonstranten, werd de PVV-leider omringd door beveiligers en sympathisanten die een glimp van hem wilden opvangen. “Het is super hier. Gelukkig regent het vandaag niet. Het is hartstikke leuk om in Groningen te zijn, er zijn veel enthousiaste mensen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Wilders op de Grote Markt. Foto: Willem Poppes Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Stemmen

Onder het publiek bevonden zich veel trouwe aanhangers. Een aanwezige mevrouw, oorspronkelijk uit Rotterdam, legde uit waarom ze er was: “Ik ben een groot fan van hem. Qua asielzoekers: Groningen lijkt er op dit moment nog goed mee weg te komen, maar ga eens een maand in Rotterdam wonen. Dan praat je wel anders over de vluchtelingenproblematiek. Als asielzoekers hierheen komen en meedoen in onze maatschappij, dan is het helemaal top. Maar er is een groep die dat niet doet. Ik ben bang dat dit ook in Groningen gaat gebeuren.”

Een jonge stemgerechtigde uit Emmen deelde die zorgen: “Kijk wat er in Ter Apel en in de regio gebeurt. Het is allemaal overlast en de inwoners pikken het niet langer. In Emmen zie je ’s avonds groepen van twintig tot dertig man die bij elkaar komen en die stennis schoppen. Het gaat niet langer zo.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Jesse Weijn Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Tegengeluid

Het tegengeluid was echter eveneens aanwezig. “Ik heb een bord bij me met de tekst: ‘Vluchtelingen welkom, Wilders niet'”, vertelde een demonstrant op het plein. “Ik vond het spannend om hier te gaan staan. Zojuist kwamen er ook mensen naar me toe die een andere mening hebben. Maar wij staan hier gelukkig met een grote groep. Er heerst in ons land een guur klimaat met betrekking tot dit onderwerp. Verschillende politieke partijen, waaronder de PVV, gaan hier in mee door te zeggen dat vluchtelingen hier niet welkom zijn. Ze zeggen dat de woningnood veroorzaakt wordt door de vluchtelingen. Maar ze zeggen dat dit niet aan de VVD ligt die alle sociale huurwoningen in de verkoop heeft gedaan. Ja, ik vind het verschrikkelijk dat Wilders hier vandaag komt.”

Ook Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support uitte felle kritiek, specifiek op een recent aangenomen motie over opvang: “De overheid wil geen diensten meer verlenen voor aparte opvang. Dat gaat recht in tegen wat queer-asielzoekers nodig hebben: zij hebben bescherming nodig. Daders oppakken is een nobel doel, maar dat gaat in de praktijk niet gebeuren.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Demonstranten worden tegengehouden door de politie bij de Vismarkt. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Later werd het nog onvriendelijk op de Grote Markt. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Politie

Hoewel het bezoek zelf beheerst verliep, werd de sfeer na afloop op twee momenten onvriendelijk. Toen een groep demonstranten richting de Vismarkt wilde lopen, werden zij geblokkeerd door een linie van de ME. “De sfeer was toen wat grimmig”, aldus nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. Een half uur later zocht een andere groep de confrontatie op de Grote Markt. De politie moest opnieuw tussenbeide komen om de groepen te scheiden, waarbij één partij tijdig kon worden weggeleid om escalatie te voorkomen.

Tevredenheid

Lijsttrekker Kelly Blauw kijkt desondanks positief terug: “Tegen de verwachting in is het bezoek heel goed verlopen. Geert en het team hebben genoten. De voorbereidingen waren pittig qua beveiliging en dreigingen, maar in goede samenwerking is het gelukt. Mensen hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt wat betreft de problemen met AZC’s; Geert heeft hen vandaag een hart onder de riem gestoken. Wij zijn erg tevreden. Ook omdat het vandaag heeft geleid tot mooie ontmoetingen en gesprekken.”