Wijkvereniging organiseert verkiezingsdebat in Hortusbuurt/Ebbingekwartier

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op 3 maart aanstaande kunnen nieuwsgierige Groningers een lokaal verkiezingsdebat bijwonen in het Kijk in ’t Jathuis in Stad. De politici zullen discussiëren over zaken die betrekking hebben op de wijk.

Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Om mensen te helpen in hun stemkeuze, organiseert bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier een debat over lokaal belangrijke stellingen. Denk bijvoorbeeld aan: barbecueën in het Noorderplantsoen, verkeerslimieten aan het Boterdiep en (gebrek aan) handhaving.

Het debat is op 3 maart vanaf 19.30 en wordt gehouden aan de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat 49. De partijen die deelnemen zijn: PvdA/GL, VVD, Stadspartij, PvdDieren, SP en de Christenunie.