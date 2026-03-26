Wijkcentrum ‘Bij Van Houten’ is heropend

Wijkcentrum ‘Bij Van Houten’ is de afgelopen tien maanden verbouwd. Het pand werd afgelopen zaterdag heropend.

Er is veel vernieuwd in het pand. De voormalige Vensterschool en de Siebe Bijma school zijn nu door een sluis met elkaar verbonden. Ook zijn er ruimtes waar de gemeente met de buurtbewoners kan praten. Het terras is door vrijwilligers onder handen genomen. Tot slot is er het pronkstuk van het wijkcentrum: de nieuwe keuken. Er kan hier nu voor veel meer mensen gekookt worden en ook de zitplekken voor het restaurant zijn uitgebreid.

