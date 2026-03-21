Wijkcentrum Bij Van Houten feestelijk heropend: “De kracht is dat het gedragen wordt door de wijk”

Het verbouwde gebouw werd geopend door wethouders Eelco Eikenaar (SP) en Carine Bloemhoff (PvdA).

Onder grote belangstelling is zaterdag wijkcentrum ‘Bij Van Houten’ officieel heropend. Joanne Ripping vertelt dat in de voormalige Van Houtenschool in de Oosterparkwijk honderden buurtbewoners langskwamen om het resultaat van een jaar lang verbouwen te bewonderen.

Joanne, het klinkt gezellig druk bij jou op de achtergrond…

“Het is hartstikke druk! Ik durf geen exacte aantallen te noemen, maar ik hoorde zojuist dat we al door driehonderd mensen zijn bezocht. Het loopt sinds vanochtend flink door. Je merkt dat buurtbewoners echt nieuwsgierig zijn: hoe ziet het eruit, wat is het geworden? Wij zijn natuurlijk super blij met al deze belangstelling.”

Het wijkcentrum is gevestigd in de voormalige Van Houtenschool. Jullie zijn flink aan het verbouwen geweest, toch?

“Na de sloop van het Treslinghuis ontbrak er in de wijk een plek om samen te komen. Toen de Van Houtenschool leeg kwam te staan, ontstond het idee om hier een wijkcentrum van te maken. Het gebouw was echter verouderd. De verbouwing begon vorig jaar april; er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst en warmtepompen geïnstalleerd. Daardoor heeft het pand nu een veel beter energielabel. Het resultaat is ontzettend mooi geworden, we zijn echt super trots.”

De heropening trok veel belangstelling.

Er is ook een bijzondere nieuwe keuken geplaatst?

“Dat is een prachtig verhaal. De keuken is gerealiseerd in het nieuwbouwgedeelte van het pand. Wat het bijzonder maakt, is dat de ruimte voor tachtig procent is opgebouwd door vrijwilligers uit de wijk. Zij hebben zich enorm ingezet. De bedoeling is dat er in deze keuken echt gekookt gaat worden. Vandaag is de eerste dag dat bewoners zich hiervoor kunnen opgeven. We denken aan tosti’s en vragen vandaag input van de buurt over lekkere smaken. Het doel is echt om de wijk via de keuken samen te brengen.”

De opening werd vanochtend verricht door de wethouders Carine Bloemhoff (PvdA) en Eelco Eikenaar (SP)…

“Dat klopt. Tot 16.00 uur vanmiddag vinden er allerlei activiteiten plaats. Er zijn rondleidingen, het Oosterparkkoor zingt, er zijn springkussens voor de kinderen, hapjes en diverse workshops. We willen laten zien wat hier allemaal gebeurt. Vanochtend waren er workshops yoga en ‘Creatief Bij Van Houten’. Vanmiddag gaat het om ‘Samen Vitaal’, ‘Bolingo’ en muziek voor peuters.”

Is het uiteindelijke doel om alle lagen van de wijk te verenigen?

“Absoluut. Dat lukt al goed, maar we zoeken altijd naar nieuwe ideeën hoe we zoveel mogelijk inwoners van de wijk met elkaar in contact kunnen laten komen. Bezoekers kunnen een enquête invullen over het aanbod. De Oosterparkwijk is divers; er wonen hier bijvoorbeeld ook veel studenten. Het lijkt ons geweldig om juist ook die groep te betrekken, zodat jong en oud elkaar ontmoeten en de wijk sterker maken. Dat is onze hoop.”

Ik hoor ontzettend veel trots in je stem…

“Zeker, en ook grote blijdschap. Er is afgelopen jaar zoveel werk verzet. Als ik zie hoe dit gedragen wordt door de vrijwilligers… Sommigen stonden tot 14.00 uur ingepland, maar ik zie ze nu om 15.00 uur nog steeds op hun plek staan. Dat is toch fantastisch? Een groot compliment aan al die mensen die dit tot een succes maken.”

