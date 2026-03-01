Wijk Oosterhaar organiseert eigen verkiezingsdebat

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, die over ruim twee weken plaatsvinden, organiseert de wijk Oosterhaar in Haren een eigen verkiezingsdebat. Op donderdag 12 maart gaan politici in buurthuis Mellenshorst onderling in debat met elkaar.

Diverse dorpen en wijken in de gemeente Groningen organiseren dit jaar hun eigen debatten om de lokale politiek dichter bij de inwoners te brengen. “Wij zijn blij dat de gemeenteraad zo enthousiast heeft gereageerd op ons voorstel”, laat de organisatie weten. “Inmiddels hebben verschillende partijen, waaronder BBB, CDA, D66, Stadspartij 100% voor Groningen en Volt, hun komst bevestigd.”

Inbreng uit de buurt

Tijdens de avond staan onderwerpen centraal die direct te maken hebben met Haren en specifiek de wijk Oosterhaar. Deze thema’s zijn door buurtbewoners zelf aangedragen. Aan de hand van deze stellingen gaan de politici met elkaar in debat. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen aan de aanwezige raadskandidaten.

Het debat in de Mellenshorst begint op 12 maart om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.