WIJ Groningen waarschuwt voor geldsprookjes tijdens Week van het Geld

De WIJ-teams in de gemeente Groningen organiseren volgende week, tijdens de ‘Week van het geld’, diverse gratis activiteiten voor inwoners over geld, financiële keuzes en het herkennen van verleidingen.

Het landelijke thema van dit jaar is ‘Geldsprookjes: te mooi om waar te zijn?’ het draait om het feit dat mensen te maken krijgen met misleidende aanbiedingen, mooie beloftes of andere financiële verleidingen die in de praktijk anders uitpakken dan ze lijken.

In alle stadswijken kunnen bewoners deelnemen aan laagdrempelige en praktische activiteiten, met onder meer voorlichting over oplichting, belastingspreekuren en voorlichting aan jongeren die 18 jaar worden. Ook zijn er activiteiten voor kinderen.

De activiteiten worden georganiseerd door medewerkers van WIJ, in samenwerking met onder meer de Groningse Kredietbank, Taalhuis en scholen. Meer informatie is te vinden op www.wij.groningen.nl.