‘WIJ’ Groningen doet mee aan ‘de week van het geld’

‘WIJ’ Groningen doet deze week mee aan ‘de week van het geld’. Dit is een landelijk initatief waarmee men bewustzijn wil creëren onder jongeren.

Het thema van dit jaar is: “geldsprookjes, te mooi om waar te zijn”. Ze laten klassieke sprookjes in een modern jasje zien om hiermee de aandacht van de jongeren te krijgen.

WIJ Groningen heeft deze week door vele wijken van de stad activiteiten voor jong en oud. Ze willen iedereen informeren over het belang van geldzaken en zich niet alleen focussen op jongeren. Annemarchien, sociaal raadsvrouw van WIJ, zegt: “We merken dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien”.

De activitetien van deze week zijn voornamelijk gratis. Er zijn informatiebussen, geldquizjes, spaarpot maken en nog veel meer.