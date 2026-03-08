‘Wielerkoersen en evenementen niet in gevaar door politietekort’

Foto: Henk Ellérie

In tegenstelling tot landelijke berichten over sportevenementen die onder druk staan door politietekorten, ziet de gemeente geen gevaar voor het niet door kunnen gaan van wielerkoersen en andere evenementen. Volgens het college worden zogeheten burgermotorverkeersregelaars volop ingezet om de politie te ontlasten.

Het CDA en D66 stelden vragen over de kwestie naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen om snel tot een landelijke richtlijn te komen voor het inzetten van burgermotorverkeersregelaar. De beide fracties vrezen dat wielerrondes en sportevenementen in de regio zouden worden afgeblazen omdat er te weinig agenten beschikbaar zijn voor de beveiliging en begeleiding.

Burgermotorverkeersregelaars

Het college herkent dat sombere beeld echter niet. “Binnen de gemeente Groningen zijn er relatief weinig wielerevenementen, maar voor de koersen die er wél zijn, worden al geruime tijd burgermotorverkeersregelaars ingezet”, aldus de gemeente. Dit gebeurt in nauw overleg met de politie, waardoor er voor organisatoren momenteel geen belemmeringen zijn.

Het beeld dat sportevenementen in de regio dreigen te worden afgelast vanwege politiecapaciteit, wordt eveneens door de gemeente ontkend.

Succesvolle voorbeelden

In omliggende provincies zijn de afgelopen jaren al diverse grote koersen probleemloos verreden met de inzet van burgermotorverkeersregelaars, waar vroeger de politie werd ingezet. Het college wijst onder meer naar de Betcity Elfstedenrace in 2024 en de Dorpenomloop door Drenthe, die eind februari nog werd verreden. Ook een etappe van de Tour of Holland in 2025 werd volledig begeleid door getrainde burgers op de motor.

Geen extra kosten

Voorlopig heeft de landelijke discussie over politie-inzet geen gevolgen voor de portemonnee of de voorwaarden van evenementen. Hoewel Den Haag werkt aan een landelijke richtlijn voor deze verkeersregelaars, ziet het college voorlopig geen reden om het lokale beleid aan te passen. “Tot op heden heeft dit geen gevolgen voor de sportevenementen in de gemeente.”