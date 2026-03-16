Wie wint de prijs voor beste circulaire burgerinitiatief?

Foto: Adri Groenendal

Volgende week is het de Week van de Circulaire Economie en tijdens deze week reikt de Natuur en Milieufederatie Groningen de Opnijprijs uit. Met deze waarderingsprijs wordt het beste circulaire burgerinitiatief uit de provincie Groningen in het zonnetje gezet.

De uitreiking vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst op 24 maart bij kwekerij Tuin in de Stad aan de Tarralaan in Groningen.

Programma

De avond begint met een lezing van Eike van der Weele, beleidsmedewerker afvalpreventie en zwerfafval bij de Gemeente Groningen. Zij vertelt wat er nodig is om de wegwerpeconomie te veranderen in een circulaire samenleving.

Vervolgens vindt een panelgesprek plaats tussen Groningse reparateurs. Wat drijft hen? Waar lopen ze tegenaan? En wat is er nodig om repareren weer vanzelfsprekend te maken? Na dit panelgesprek wordt de Opnijprijs uitgereikt.

Opnijprijs

Met de Opnijprijs wordt de kracht van lokale doeners gevierd: mensen die verspilling tegengaan, materialen opnieuw inzetten en hun buurt meenemen in een circulaire manier van leven. De jury let onder andere op creativiteit, hergebruik van materialen, maatschappelijke waarde en de inzet van vrijwilligers.

Het is niet meer mogelijk om initiatieven te nomineren. De winnaar ontvangt een circulaire wisselbokaal en een geldprijs van 500 euro.