Wethouder houdt vast aan locatie Nieuwe Boteringestraat als nieuwe locatie dagopvang

De nieuwe dagopvang van het Leger des Heils moet volgens het college aan de Nieuwe Boteringestraat komen. Het pand moet nog wel worden verduurzaamd en verbouwd, hiervoor is 4,2 miljoen euro nodig. Als alles volgens schema verloopt, kan de nieuwe locatie op 1 mei volgend jaar opengaan.

Het plan om de dagopvang te verhuizen van Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringestraat werd in november vorig jaar al gepresenteerd. De oude locatie is te klein, waardoor de gemeente op zoek moest naar een grotere, geschikte locatie. De gemeenteraad vond destijds dat er te weinig overleg was geweest met de buurtbewoners, waardoor het plan werd uitgesteld. Nu, zo’n vier maanden later, presenteert het college het plan opnieuw. Wethouder Inge Jongman heeft na gesprekken en contact via e-mail met buurtbewoners geconcludeerd dat het pand aan de Nieuwe Boteringestraat nog steeds de beste optie is.

Jongman hoopt dat omwonenden die nog steeds zorgen hebben over de nieuwe locatie zich aansluiten bij het lopende participatietraject. Daarnaast benadrukt zij dat dit de enige geschikte locatie is voor de dagopvang: “We hebben dat echt zorgvuldig gewogen. Ik snap dat er mensen zijn die zeggen: doe dat maar heel ver weg buiten de stad, maar dat gaat niet werken voor deze inwoners, met wie het slecht gaat.” Daarnaast geeft de wethouder aan ook omwonenden te hebben gesproken die juist willen dat de dagopvang in hun buurt komt.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel voor de nieuwe locatie en het bedrag dat hierin geïnvesteerd moet worden. Wanneer het voorstel in de gemeenteraad wordt besproken, is nog niet bekend. De wethouder is van mening dat het proces nu wel goed is doorlopen. “We hebben echt een zorgplicht voor deze groep inwoners”, aldus Jongman.