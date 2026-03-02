Wethouder Broeksma onthult bouwbord voor herinrichting Lijzijde

Broeksma onthult het bord (foto: Rieks Oijnhausen)

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) heeft maandagmiddag een bouwbord onthuld bij het grasveld tussen winkelcentrum Lewenborg en fietspad Midscheeps. Op het bord staat informatie over de herinrichting van de Lijzijde.

De Lijzijde was in het verleden een drukke straat, wat zorgde voor onoverzichtelijke en soms onveilige situaties. Daarom gaat de straat van 23 februari tot 1 maart op de schop. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De rijbaan wordt op sommige plekken smaller, onder andere bij de bushaltes. Ook worden de inritten van de parkeerpleinen smaller, zodat het verkeer daar rustiger verloopt.

De nieuwe situatie sluit deels aan op de herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum. Voor voetgangers komen er duidelijkere looproutes. Zebrapaden worden verhoogd, waardoor oversteken makkelijker wordt voor mensen met een beperking. Bij kruispunten met de parkeerpleinen Kombuis, Valreep en Loopplank komen rode vlakken om de situatie overzichtelijker te maken. Verder wordt er nieuw groen aangeplant, met daarnaast een aantal zitplekken.