Werkboot Rodinha ruimt drijfvuil op

Het is deze donderdag drijfvuildag. De werkboot Rodinha is druk bezig met het verzamelen van drijfvuil uit de diepenring. Ook de bodem wordt niet overgeslagen.

Drijfvuildag staat niet op zich. De maand april, die volgende week begint, staat in het teken van GrunnSchoon. Inwoners kunnen samen met hun buren, de school, vereniging, collega’s of vrienden een schoonmaakactie in hun straat of buurt organiseren.

De gemeente zorgt voor de juiste opruimmaterialen. Elk team krijgt grijpers en vuilniszakken om de inwoners te helpen.