Werk aan Kwinkenplein zo goed als af: wethouder helpt een handje bij aanplant nieuwe bomen

Op het vernieuwde Kwinkenplein in Groningen werden dinsdagochtend bomen geplant om de afronding van dit deel van de herinrichting te markeren. Wethouder Wijnja hielp de aannemer een handje.

De aanplant van bomen op het Kwinkenplein is één van de laatste onderdelen van de herinrichting van de aansluiting van de Oude Ebbingestraat op de Grote Markt, een deel van de Oude Ebbingestraat en het Kwinkenplein. Sinds half oktober zijn onder meer asfalt verwijderd, de ondergrond verbeterd, nieuwe bestrating gelegd en boomvakken gemaakt.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project, waarbij het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage opnieuw worden ingericht. Doordat de bussen hier niet meer rijden, is het mogelijk om de straten anders te gebruiken: meer ruimte voor fietsers en voetgangers en groen. Ook het (fiets)parkeren, de parkeerplaatsen voor gehandicapten, de standplaats voor taxi’s en de plek voor bevoorrading van winkels en bedrijven in de omgeving worden aangepakt.

Eind maart begint de volgende fase van de herinrichting van de omgeving. Dan wordt gewerkt aan een extra riool in de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage. Het werk start aan de kant van de Turfsingel en gaat richting het Kwinkenplein. Tijdens deze werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen het Kwinkenplein en de Turfsingel. Verkeer wordt omgeleid via andere straten in de binnenstad.