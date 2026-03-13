Werk aan geluidswerende maatregelen langs A7 bij Buitenhof gaat eind maart eindelijk beginnen

Foto via Gemeente Groningen

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar langs de A7 bij de wijk Buitenhof worden binnenkort eindelijk de maatregelen geplaatst om de geluidsoverlast voor bewoners te verminderen. De werkzaamheden beginnen volgens wethouder Philip Broeksma op de maandagavond van 30 maart.

Het plan voor de maatregelen bestaat al bijna vijf jaar, maar onderzoek naar oplossingen duurde lang. Uiteindelijk werd gekozen voor een oplossing aan de bestaande vangrail langs de A7, waaronder geluidswerende platen worden bevestigd om het geluid van het verkeer te verminderen. Omdat de oplossing nog niet eerder is toegepast binnen het gebied van Rijkswaterstaat, duurde ook de voorbereiding van de werkzaamheden langer dan gebruikelijk.

De platen worden geplaatst langs het deel van de A7 tussen het Stadspark en de afslag Hoogkerk. Ze komen zowel in de buitenberm als in de middenberm van de snelweg. In eerste instantie was het plan om alleen een zogenoemd ‘akoestisch gat’ aan te pakken ter hoogte van de busafrit. Voor dat deel was al geld beschikbaar, maar dankzij extra financiering uit de gemeenteraad wordt nu een groter stuk van de weg aangepakt bij het Stadspark. Na de werkzaamheden moet het verkeersgeluid in de wijk met ongeveer twee tot drie decibel afnemen.

Op maandagavond 30 maart beginnen de werkzaamheden, die doorgaan in week 14, 15 en 16. Er wordt vooral ’s nachts gewerkt om verkeershinder tegen te gaan. Tijdens het werk kan er tijdelijk geluidsoverlast zijn door het vastmaken van de stalen platen aan de vangrail.