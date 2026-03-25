Wereldkampioen Sofie Dokter verrast met gemeentelijke sportpenning tijdens etentje

Sofie Dokter en wethouder Inge Jongman - Foto via Gemeente Groningen

Wereldkampioen Sofie Dokter werd woensdagavond verrast door familie en vrienden met een etentje bij Kaap Hoorn, om haar titel op de meerkamp bij het WK Indoor te vieren. Wethouder Inge Jongman kwam ook langs en reikte de gouden gemeentelijke sportpenning uit aan de atlete uit Stad.

“Als Groningse topsporter is Sofie een groot voorbeeld voor velen. We zijn ontzettend trots op haar”, schrijft de gemeente over de toekenning van de sportpenning. “Wij wensen Sofie heel veel succes en kijken uit naar haar volgende prestaties.”

Dokter veroverde afgelopen zondag de wereldtitel op de meerkamp tijdens het WK Indoor in het Poolse Torun. Ze behaalde 4.888 punten en verbeterde daarmee het Nederlands record uit 2014. Met haar prestatie hoort Dokter bij een kleine groep Nederlandse atleten met een individuele wereldtitel, want ze is de zesde Nederlandse die dat bereikte.

Dokter is al sinds haar jeugd verbonden aan Groningen Atletiek. Ze werd eerder tweede op het EK indoor en derde op het WK indoor. Ook won ze sinds 2022 vier nationale titels. Op de Olympische Spelen in Parijs eindigde ze als zesde en als beste Nederlandse meerkampster.

Veel tijd om stil te staan bij haar titel en de sportpenning heeft Dokter niet. Binnenkort vertrekt ze op trainingsstage in de aanloop naar een internationale meerkampwedstrijd in Götzis. In augustus staat ook het EK atletiek in Birmingham op het programma.