Wereldkampioen Sofie Dokter droomt van medaille op zevenkamp: “Dat vind ik de echte meerkamp”

Sofie Dokter en wethouder Inge Jongman - Foto via Gemeente Groningen

Doorontwikkelen, beter worden en in de toekomst een medaille behalen op de zevenkamp outdoor. Dat is het doel van Sofie Dokter (Groningen Atletiek), die vorig weekend goud won bij het WK Indoor Atletiek in het Poolse Toruń. Daarbij behaalde ze bovendien een nieuw Nederlands puntenrecord.

Sofie, hoe kijk je terug op afgelopen weekend?

“Met een ontzettend blij gevoel. Inmiddels komt langzaam het besef van wat er is gebeurd en wat ik heb bereikt. Ik ben sowieso heel blij met het resultaat. Gedurende de dag dacht ik trouwens helemaal niet na over de mogelijke winst. Pas na het verspringen dacht ik: ik heb nu best wel een buffer opgebouwd. Als ik heel hard ga lopen op de afsluitende 800 meter, dan kan ik het misschien halen. Het verschil bij de start met de nummer twee, Kate O’Connor, was 78 punten en met de Amerikaanse Anna Hall was dit zelfs 115 punten, omgerekend 7,7 seconden.”

De vijfkamp begon met de 60 meter horden. Daar scoorde je direct een persoonlijk record…

“Het gaf mij de bevestiging dat ik lekker in de wedstrijd zat. Ik kon echt genieten en ik had zin in de rest van de dag. Dat positieve gevoel wilde ik meenemen naar de andere onderdelen. Toch vielen de resultaten bij het kogelstoten mij wat tegen. Ondanks dat ik mijn beste indoorprestatie evenaarde, scoorde de concurrentie beter. Een persoonlijk record op dit onderdeel had mij mooi geleken, ook omdat ik in de trainingen heel goed scoorde, maar dat gebeurde niet. Maar goed, er zijn altijd dingen die beter kunnen.”

En dan leid je bij de start van het laatste onderdeel het klassement. Ben je dan bezig met de tijd die je moet lopen om het goud in de wacht te slepen?

“Ik wist wat het verschil was met mijn directe concurrenten Anna en Kate, dus ja, daar ben ik wel mee bezig. Maar aan de andere kant: ik weet ook dat ik simpelweg zo hard mogelijk moet lopen en dan hopen dat het genoeg is. Uiteindelijk zette ik een tijd neer van 2:12,27. Ik was niet direct euforisch; ik wilde eerst zien wat er op het scorebord gebeurde. Toen mijn naam bovenaan kwam te staan, was dat een bijzonder moment. Het zorgde voor grote blijdschap en opluchting.”

Afgelopen woensdag werd je in Groningen verrast met een gouden sportpenning…

“Ja! Het was de bedoeling om wat te gaan eten met mijn ouders en andere familieleden. Toen ik daar kwam, bleken er ineens veel meer bekenden te zijn. Uiteindelijk werd ik verrast met de gouden sportpenning. Ik heb wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport de afgelopen jaren al vaker mogen ontmoeten, maar een gouden sportpenning had ik nog niet. Ik ben daar superblij mee.”

De vraag is: wat gaat de toekomst brengen?

“Ik hoop mijzelf verder te kunnen ontwikkelen en nog beter te worden. De droom is wel om een medaille te behalen op de zevenkamp outdoor. Persoonlijk vind ik dat de ‘echte’ meerkamp. Dus dat is het doel: doorgroeien.”

En waar ligt je focus voor de komende periode?

“Op dit moment ben ik een weekendje weg om even te relaxen en te ontspannen. Daarna wacht er een trainingsstage en begint al heel snel het outdoorseizoen. Eind mei kom ik in actie op een meerkamp in Oostenrijk, en in augustus staat het EK Atletiek in Birmingham op het programma.”

