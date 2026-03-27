Weekend met overdag opklaringen en ’s avonds kans op een bui, na dinsdag droog en vaker zon

Foto: Joris van Tweel

In de aanloop naar Goede Vrijdag en de Paasdagen lijkt warmer en droog lenteweer in aantocht. Maar in de dagen tot de tweede helft van volgende week is neerslag nooit helemaal uit de lucht.

Door Johan Kamphuis

Opklaringen afgewisseld door stapelwolken tekenen de daguren van zaterdag. In de avond valt er wel lokaal een buitje. Het wordt 10 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten.

Zondag zijn er overdag eerst opnieuw flinke opklaringen, die in de loop van de dag worden gevolgd door toenemende bewolking. In de avond gaat het regenen. Het wordt 10 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Maandag vallen er enkele buien met kans op hagel en flinke windstoten. Af en toe schijnt ook de zon en bij een vrij krachtige noordwestenwind wordt het opnieuw 10 graden.

Ook dinsdag valt er nog een buitje maar woensdag en donderdag is het droog. Met vaker zon wordt het dan zachter bij 13 tot 14 graden. Of dat vriendelijker weer doorzet tijdens de Paasdagen is nog altijd onduidelijk al lijkt de kans daarop geleidelijk aan wel toe te nemen. Dat zou voor de bloemetjesmarkt mooi nieuws zijn!