Waterschap legt baggeren vijvers in Groningen-Zuid stil vanwege nestelende watervogels

Het baggerwerk in de vijvers in Groningen-Zuid is woensdag stilgelegd door Waterschap Hunze&Aa’s. Het waterschap besloot dat, omdat er nu al watervogels nestelen in de vijvers.

“We zouden het werk voor 1 april afronden, maar we lagen achter in de planning vanwege onder andere de winterse omstandigheden in de afgelopen maanden”, schrijft het waterschap woensdagmiddag. “Nu er eerder deze week een nest met eitjes is gezien, is besloten om per direct te stoppen. De komende weken gebruiken we om het werkterrein netjes achter te laten en de machines en het overige materieel weg te halen.”

Het baggerwerk is onderdeel van een groter project, waarbij het waterschap het water in de vijvers de andere kant op laat stromen. In plaats van het renoveren van drie gemaaltjes die het water omhoog pompen, wordt er aan de zuidkant van Stad een nieuw gemaal gebouwd dat het water in het Noord-Willemskanaal inpompt. De andere kijk op de waterstroom is een pilotproject van het waterschap, Avitec en de gemeente Groningen.