Waterlekkage leidt tot forse schade in twee flatwoningen Oosterparkwijk

In een flat in de Oosterparkwijk hebben zeker twee woningen zaterdagavond forse waterschade opgelopen. Dat schrijft de politie op sociale media.

Aan het einde van de avond kwam er bij de politie een melding binnen van een bewoner die aangaf forse waterschade te hebben. “Daarbij werd verteld dat het water afkomstig was uit de woning van de bovenburen”, schrijft de politie. “Wij zijn naar de locatie gegaan en zijn een onderzoek gestart. Toen de agenten bij de bovenburen aanbelden, bleek de bewoner niet aanwezig te zijn. Wij hebben ons toegang verschaft tot deze woning.”

In de woning troffen de agenten ook een forse waterschade aan. “Wij hebben de hoofdkraan en de elektriciteit afgesloten.” De woningcorporatie is ingeschakeld om de bewoners bij te staan bij het afhandelen van de schade. Hoe de wateroverlast heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.