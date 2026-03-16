Wat gaan de Groningers stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

Eind vorige week publiceerde OOG al een online peiling over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag. Deze maandag gingen we de straat op om Groningers nogmaals te vragen waar hun stem naar uitgaat.

De antwoorden waren behoorlijk verschillend. De meeste mensen moesten zich nog inlezen, maar gokten op hetzelfde uit te komen als de vorige verkiezingen. Partijen als VVD, Student en Stad en D66 kwamen aan bod. “Ik stem op het liefst op iemand waar ik als persoon iets mee heb”, was een antwoord wat het stemgedrag van de meeste kiezers tekende.

Uit peiling die OOG donderdag publiceerde blijkt dat in Stad vooral de progressieve partijen op koers liggen voor een grote overwinning. De combinatie GroenLinks-PvdA lijkt met afstand de grootste te gaan worden, gevolgd door de SP. Voor de lokale partijen pakt de peiling minder gunstig uit: zij lijken fors in te leveren. De volledige uitslag van de peiling, die werd uitgevoerd met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl, is hier terug te vinden.