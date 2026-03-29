Waarschuwing voor wildaanrijdingen door zomertijd: “Dieren kennen geen klok”

In de nacht van zaterdag op zondag is de zomertijd ingegaan. Terwijl wij onze horloges verzetten, houdt de natuur vast aan haar eigen ritme. Natuurbeheerders en de Dierenbescherming waarschuwen automobilisten dat wildaanrijdingen de komende dagen op de loer liggen.

Het verzetten van de klok mag voor ons een kleine aanpassing lijken, voor reeën, vossen en zwijnen zaait het ‘geknutsel aan de tijd’ grote verwarring. Dieren kennen immers geen zomertijd en leven strikt volgens hun eigen biologische klok. Waar het vorige week om zeven uur ’s ochtends nog rustig was op de weg, valt de ochtendspits door de tijdswisseling nu ineens midden in de meest actieve periode van het wild.

De cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging onderstrepen de ernst. Jaarlijks worden er tussen de 12.000 en 15.000 reeën aangereden. Tijdens de schemering trekken deze dieren naar hun voedselgebieden. De afgelopen periode gebeurde dat in alle rust, maar door de zomertijd komt het woon-werkverkeer nu een uur eerder op gang.

Extra kwetsbaar voorjaar

Er speelt dit voorjaar echter meer dan alleen de verschuiving van de klok. Veel dieren zijn momenteel extra actief vanwege het seizoen. Drachtige reegeiten bereiden zich voor op de geboorte van hun kalfjes en jonge bokken verlaten hun geboortegrond om een eigen territorium te zoeken. Tijdens deze zoektocht doorkruisen zij onbekende gebieden en steken ze vaker onverwacht wegen over. Bovendien hebben veel dieren in deze periode al jongen bij zich, wat hen extra kwetsbaar maakt in het verkeer.

Hoewel een aanrijding vaak onverwacht gebeurt, kunnen automobilisten de kans op een botsing verkleinen door hun rijgedrag aan te passen. Het belangrijkste advies is om de snelheid te matigen, zeker in bosrijke gebieden en langs open velden tijdens zonsopkomst en -ondergang. Bij een snelheid van 60 kilometer per uur heeft een bestuurder vaak nog voldoende tijd om te remmen en krijgt het dier de kans om tijdig weg te vluchten.

Niet uitwijken

Mocht een dier desondanks plotseling oversteken, dan is het cruciaal om niet uit te wijken. Hoewel de eerste reactie vaak is om aan het stuur te draaien, kan dit leiden tot veel zwaardere ongevallen met tegenliggers of bomen. Het advies luidt dan ook om gecontroleerd te remmen en om op de eigen rijstrook te blijven. Daarnaast is het goed om te realiseren dat wild zelden alleen oversteekt; wie één dier ziet, moet er altijd rekening mee houden dat er meer volgen.

Op 25 oktober gaat de wintertijd weer in, waarmee we dan weer teruggaan naar de standaardtijd.