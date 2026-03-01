VVD trapt campagne af in Groningen met fractievoorzitter Ruben Brekelmans

Ruben Brekelmans (r) krijgt uitleg over het reinigen van muren. Rik Heiner (l) kijkt toe. Foto: ingezonden

Ruben Brekelmans, kersvers fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, was zaterdag in Groningen om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af te trappen. Het bezoek was het eerste publieke optreden van Brekelmans in zijn nieuwe rol.

“Het doel was om de nieuwe fractievoorzitter onze gemeente te laten zien”, vertelt raadslid en lijsttrekker Rik Heiner. “Brekelmans was de afgelopen twee jaar minister van Defensie en is sinds vorige week fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer. Wij vinden een goede relatie met Den Haag essentieel. Daarom was dit een mooie kans om niet alleen te laten zien hoe mooi het hier is, maar ook de problemen te benoemen waar we tegenaan lopen.”

Samenwerking met Tynaarlo

Het bezoek kwam tot stand door een gezamenlijke inspanning van de VVD-afdelingen in Groningen en Tynaarlo. Dat bleek een slimme zet: “Als we alleen Groningen hadden bezocht, was het veel moeilijker geweest om Brekelmans hier te krijgen”, geeft Heiner toe. “Nu kon hij op één dag kennismaken met zowel Groningen als Drenthe.” De samenwerking met de buren is volgens hem logisch: “We delen veel onderwerpen, zoals de toekomst van Groningen Airport Eelde en de economische dynamiek tussen onze gemeenten, denk aan de verplaatsing van het Holland Casino naar Tynaarlo, maar ook het Van der Valk Hotel Hoogkerk. Dat hotel heeft Hoogkerk wel in de naam zitten, maar staat toch echt in Tynaarlo.”

Het programma begon in Tynaarlo met een bijeenkomst. Foto: ingezonden Vanaf het bordes van het Stadhuis werd een rekening met ‘onzinnige uitgaven’ gepresenteerd. Foto: ingezonden

Graffiti en ‘onzinnige uitgaven’

In Groningen stak Brekelmans letterlijk de handen uit de mouwen: onder professionele begeleiding verwijderde hij graffiti van een muur in de Oude Boteringestraat. Daarna trok het gezelschap naar de Grote Markt, waar vanaf het bordes van het Stadhuis een meterslange kassabon werd onthuld met daarop gepresenteerd ‘onzinnige uitgaven’ van het huidige gemeentebestuur.

“Waar geef je als gemeente geld aan uit?”, vraagt Heiner zich hardop af. “Wij pleiten voor noodzakelijke zaken als een opgeruimde binnenstad en keurige voetpaden. Graffiti en verloedering werken de ‘broken-windows-theory’ in de hand, het idee dat kleine tekenen van verwaarlozing, zoals kapotte ramen of graffiti, uitnodigen tot grotere criminaliteit en overlast. Dat moet je als stad niet willen.” De lijst met ‘onnodige’ uitgaven op de bon bevatte onder meer de eiwittransitie, het ’te grote’ ambtenarenapparaat en diverse minimaregelingen.

Kritiek van de SP

De actie kon direct op kritiek rekenen van onder andere de SP: “Armoedemaatregelen en kwijtschelding van belastingen onzinnig noemen? De prioriteiten van de VVD zijn weer duidelijk. In Den Haag de boel kapotbezuinigen en in Groningen het nog eens dunnetjes overdoen. VVD, ga je schamen.” Heiner hoort het met een glimlach aan: “Dit is toch juist goed? De VVD en SP zijn niet hetzelfde, hoewel er in het land best wel gemeenten zijn waar we op verschillende terreinen goed kunnen samenwerken. Voor de inwoner zijn deze visies alleen maar goed: zij hebben echt iets om te kiezen wat ze willen. En dergelijke acties mogen best wel schuren.”

Of Brekelmans de komende weken nogmaals naar Groningen komt, is onwaarschijnlijk, maar de VVD belooft dat de stad de komende tijd nog veel van de partij gaat horen.