Vrouw uit Stad (26) krijgt taakstraf voor slaan agente bij inbeslagname kat

Een 26-jarige vrouw uit Groningen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur (waarvan de helft voorwaardelijk) nadat ze een agente in het gezicht sloeg. Volgens DvhN gebeurde het incident nadat de agente haar kat in beslag wilde nemen.

Het incident vond plaats op 9 december vorig jaar. Agenten en de inspectiedienst Dierenwelzijn kwamen naar haar woning na zorgen over de kat. In huis bleek geen voer aanwezig te zijn. Tijdens het bezoek liet de vrouw de kat uit haar handen vallen. De inspecteur nam het dier mee, waarna de vrouw een agente twee keer hard in het gezicht sloeg. De agente liep een hersenschudding op en kon drie maanden niet werken.

De vrouw werd daarnaast veroordeeld voor een ander incident in Slochteren, toen ze een man sloeg die bij haar op bezoek was. Hij werd onder meer op zijn hoofd geslagen en liep kneuzingen en blauwe plekken op. Een dag later stuurde de vrouw hem bedreigende berichten. De vrouw verklaarde eerder bij de politie dat zij de man slechts een vriendschappelijke tik had gegeven en ontkende de mishandeling.

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 100 uur (waarvan 50 uur voorwaardelijk) en de politierechter nam de eis over. De vrouw moet daarnaast 1500 euro schadevergoeding betalen aan de agente en 1300 euro aan de man.