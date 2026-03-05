Vrijdag zonovergoten en lenteachtig warm

Bron: OOG

De eerstkomende dagen blijft het zonnig en is er weinig wind. Toch kan bewolking roet in het eten gooien op zondag.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is het zonovergoten en rustig weer bij 17 of 18 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 3 of 4 graden.

Zaterdag overdag is er veel zon met af en toe een wolkenveldje vanaf de Noordzee. Het wordt 15 graden bij een zwakke noordenwind. In de nacht drijft er bewolking vanaf de Noordzee ons gebied binnen. Ook kan er mist ontstaan.

Zondag hangt een tegenvaller in de lucht. Wolken en/of mist zouden wel eens een behoorlijk hardnekkig karakter kunnen hebben. Drogere lucht die onderweg is arriveert pas later op de dag en de vraag is of het vroeg genoeg is om het in de middag te doen opklaren. In het geval dat de grijzigheid blijft hangen is het behoorlijk kil bij 10 graden.

Na het weekend gaan de temperaturen weer rap de lucht in en wordt het maandag en dinsdag 17 of 18 graden en schijnt op beide dagen de zon veelvuldig. Pas tegen het einde van de week neemt de kans op een bui weer toe. Meer details en het laatste weernieuws is te lezen op de weerpagina.