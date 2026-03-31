Vrijdag weer duizenden bezoekers verwacht tijdens bloemetjesmarkt, Qbuzz zet extra bussen in naar P+R-locaties

De binnenstad van Groningen en met name de Grote Markt staan komende vrijdag weer in het teken van de bloemenjaarmarkt, de grootste bloemen- en plantenmarkt van Noord-Nederland. Daarom zet vervoerder Qbuzz ook komende Goede Vrijdag extra bussen in en wordt bezoekers aangeraden om via P+R-terreinen of met het openbaar vervoer naar de binnenstad te reizen.

Vanwege de drukte raadt Groningen Bereikbaar af om met de auto het centrum in te gaan. Bezoekers kunnen gratis parkeren op P+R-terreinen aan de rand van de stad, met uitzondering van Euroborg P3.

Vanaf de P+R’s rijden extra bussen naar het centrum. Deze bussen rijden de hele dag extra vaak: met extra inzet op lijnen tussen onder meer P+R Kardinge, Meerstad en Haren en het centrum. De verwachting is dat P+R Meerstad en Euroborg P3 al vroeg vol raken. Ook rijdt er speciaal voor de Bloemenjaarmarkt een pendelbus tussen Euroborg P3 en het centrum, die elke 10 tot 15 minuten vertrekt.

Wie dichtbij woont, kan het beste met de fiets komen. In de binnenstad zijn meerdere gratis fietsenstallingen, zoals onder het Forum en bij de Grote Markt. Reizigers met het openbaar vervoer komen aan op het Hoofdstation, op ongeveer tien minuten lopen van het centrum. Let wel op: Goede Vrijdag is een feestsdag en daarom geldt een vakantiedienstregeling.

Ruim honderd marktkooplieden verkopen vrijdag weer bloemen en planten op de markt, die zich uitstrekt over de Oude Ebbingestraat, de Guldenstraat, de Grote Markt, de Vismarkt en het A-kerkhof. Wie zijn aankopen even kwijt wil tijdens het shoppen, kan gebruikmaken van het bloemendepot op de Grote Markt. Daar kunnen bloemen en planten gratis worden gestald tussen 09.00 en 18.00 uur.