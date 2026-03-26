“Vrijdag ruimte voor de zon, in het weekend kans op een bui”

Foto: Michel Eising

Op vrijdag is er ruimte voor wat zon. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat de zon zich in het weekend ook zien, maar is er ook kans op een bui.

“Vrijdag is er eerst flink wat zon en in de middag neemt de bewolking langzaam toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft tot in de avond droog. Dan volgt regen. De maximumtemperatuur komt uit rond 9 of 10 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond en in de nacht naar zaterdag gaat het regenen. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en lokaal valt er nog een buitje. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. In de nacht naar zondag is het 1 of 2 graden en is er kans op grondvorst.

Zondag is het rustig weer. Het blijft vrijwel overal droog. Er zijn opklaringen, maar er ontstaan wel grote stapelwolken die het de zon lastig maken. In de nacht naar maandag gaat het regenen en het wordt 10 graden.

Volgende week is het vaak droog. Soms schijnt de zon en de temperatuur loopt enkele graden op. Of het tijdens de Paasdagen ook droog blijft is nog maar de vraag. De diverse weermodellen hebben grote onenigheid over het Paasweekend wat maakt dat een wisselvallig en koel maar ook een zacht voorjaarsscenario beide tot de mogelijkheden behoren. Het kan dus in dat opzicht nog alle kanten op.”