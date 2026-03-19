Vrijdag mix van zon en wolken

De komende dagen is het rustig en droog weer. Er is veel zon, maar op vrijdag is er ook bewolking.

Vrijdag is een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de (sluier)bewolking toe. De temperatuur blijft daarom hangen rond de 11 à 12 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. In de nacht is er kans op nevel of mist en daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden.

Zaterdag verloopt ook droog en er is veel zon. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook dan daalt ’s nachts de temperatuur flink, naar zo’n 1 graad.

Zondag ziet het weer er het meest aangenaam uit van het weekend. De zon schijnt volop en het wordt 13 of 14 graden. De wind komt uit oost tot zuidoostelijke richting, is matig en zwakt in de loop van de dag af.