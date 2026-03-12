Vrijdag eerst regen, later droog

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag en zaterdag verlopen wat wisselvallig met bewolking, maar op zondag wordt het droger en zonniger.

Vrijdagochtend regent het aanvankelijk maar tijdens de tweede helft van de ochtend wordt het droog. Dat blijft het in de middag en zo af en toe kan er een waterig zonnetje doorbreken. Het wordt 9 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is er veel bewolking, schijnt er af en toe een waterig zonnetje en vooral in de middag is er kans op een bui. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht zijn er opklaringen en is er op uitgebreide schaal grondvorst.

Zondag is er geregeld zon en blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 11 graden. Na het weekend wordt het weer warmer. Misschien staat ons wel weer een nieuwe lenteperiode te wachten met veel zon. Meer daarover is te lezen op de weerpagina.