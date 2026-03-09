Voormalige Herman Brood-band ‘Wild Romance’ stopt met optreden: “De verkering is over”

De band in z'n laatste bezetting. Foto: Instagram @wildromance

Romanza Brava, de band die vroeger bekendstond als Wild Romance, stopt met optreden. Dat maakte de Rock-n-Roll band via haar eigen kanalen bekend vandaag. De groep werd vooral bekend als de begeleidingsband van Herman Brood en werd in 1976 opgericht in Groningen. Na het overlijden van Brood in 2001 hield de band op te bestaan, maar sinds 2015 werd de groep een nieuw leven ingeblazen en trad de band weer op op verschillende plekken in Nederland.

Marcel Buissink, zoon van zanger Herman Brood, is sinds 1991 als tourmanager betrokken bij Romanza Brava en Wild Romance. Volgens hem is het besluit om te stoppen een logische beslissing. “Het is een beetje zoals een verkering”, zegt hij. “Op een gegeven moment is de koek gewoon op. Iedereen wil weer zijn eigen dingen doen. Alle huidige bandleden staan er hetzelfde in en hebben er vrede mee. Er is verder ook geen ruzie of iets dergelijks. Dan kun je beter op een goed moment stoppen.”

Het overlijden van gitarist Dany Lademacher eind 2025 speelde ook een rol in de beslissing. Lademacher was een van de bekendste gezichten van de band en jarenlang een belangrijke motor achter de optredens. “Veel mensen kwamen ook voor Dany”, zegt Buissink. “Hij was een gangmaker en een van de laatste muzikanten van de oude Wild Romance-garde.”

Oorsprong in Groningen

Wild Romance ontstond in de jaren zeventig nadat Herman Brood en manager Koos van Dijk elkaar ontmoetten in café ’t Pleintje in Winschoten. Dat leidde tot het ontstaan van een nieuwe Groningse band met onder meer muzikanten als Gerrit Veen en Peter Walrecht. De band trad veelvuldig op in Groningse cafés en zalen, zoals De Koffer, Het Pakhuis en Talk of the Town.

Laatste optredens

De band zal de komende maanden nog een aantal geplande concerten spelen, onder meer in Nederland en op Bonaire. Daarna stopt Romanza Brava definitief.

Een afscheidsoptreden in Groningen, daar waar de oorsprong van de band ligt, staat nu niet op het programma. “Dat zou misschien nog kunnen, maar er staat nu niets gepland”, zegt Buissink. “Ik sluit niet uit dat er nog iets gebeurt, aangezien het dit jaar de tachtigste verjaardag van Herman zou zijn.”

In 2025 pleitte Stadjer Ben Nijhoff nog voor een Herman Brood-museum in Groningen. Toenmalig manager Koos van Dijk liet destijds weten dat hij dat een goed idee vond. Onder dit artikel staat een reportage over dat voorstel.