Voorjaarsschoonmaakactie: vrijwilligers trekken ten strijde tegen zwerfafval

Foto: Sandra Uittenbogaart

Op verschillende plekken in de gemeente steken tientallen vrijwilligers zaterdag de handen uit de mouwen. In het kader van de 24ste Landelijke Opschoondag wordt zwerfafval opgeruimd in parken, straten en bij winkelcentra.

In totaal zijn er in de gemeente zo’n tien verschillende acties aangemeld. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen er nog dertig opschoonacties op de kaart stonden. Voor een actie in het Noorderplantsoen hebben zich twaalf vrijwilligers aangemeld om vanaf 10.00 uur het park zwerfvuilvrij te maken. Bij de supermarkt in de Reitdiephaven komen tien mensen in actie. Een andere actie die is aangemeld is om de omgeving van specifiek fastfoodsrestaurants in de gemeente schoon te maken. Een overzicht van de acties vind je op deze pagina.

Voorjaarsschoonmaak

Het doel van de dag, een initiatief van Supporter van Schoon, is om heel Nederland als groep in te zetten voor een schone buitenruimte. “Deze grote voorjaarsschoonmaak biedt een kans om het nieuwe seizoen opgeruimd te beginnen”, aldus de organisatie. Jaarlijks worden er door het hele land duizenden acties georganiseerd.

Nieuw vanaf dit jaar is dat de Landelijke Opschoondag wordt georganiseerd vanuit Verpact. Hoewel Supporter van Schoon altijd al een merk van deze organisatie was, voert Verpact vanaf 2026 de regie over de landelijke operatie. Verpact is de overkoepelende organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland.