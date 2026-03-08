Voorjaar bij bezoekerscentrum Reitdiep: “Eerste blaarkopkalfjes geboren”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met de komst van de grutto’s bij Bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap was het voorjaar afgelopen week al een beetje begonnen, maar in de potstal is de lente nu ook officieel gearriveerd. Daar werden zondag de eerste kalfjes geboren. En dat is niet het enige nieuws.

“De eerste kalfjes van onze Groninger Blaarkoppen zijn geboren”, vertelt de natuurorganisatie enthousiast. “De Blaarkop is een oud Gronings runderras dat door de opkomst van andere rassen zeldzaam is geworden. Het is een zogeheten dubbeldoelrunderras dat bekendstaat om de zwarte of rode vacht met een witte kop en de kenmerkende gekleurde ringen rond de ogen. Deze kringen worden de ‘blaren’ genoemd. De koeien staan bekend om hun rustige karakter en kwamen naar alle waarschijnlijkheid in de late middeleeuwen al voor in de provincie.”

Beschuit met muisjes?

De komende tijd kan er naar verwachting vaker beschuit met muisjes op tafel komen bij de natuurorganisatie: “Binnenkort verwachten we ook lammetjes, geitjes en biggetjes. Op ons bezoekerscentrum spelen dieren een dubbele rol: ze laten kinderen kennismaken met het boerenleven én helpen de weilanden vruchtbaar te houden voor weidevogels zoals de grutto.” Naast de Groninger Blaarkoppen wonen in de potstal ook Bonte Bentheimer varkens en Toggenburger geiten.

Enkele jaren geleden maakte OOG een reportage over de geboortegolf bij Het Groninger Landschap: