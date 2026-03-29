Voorbereidingen nieuw zwemseizoen in Ten Boer in volle gang: “Nog vier weken tot de eerste duik”

Het bad is leeggepompt zodat het schoongemaakt kan worden. Foto: zwembad De Blinkerd

Het is nog vier weken wachten tot er weer gezwommen kan worden in zwembad De Blinkerd in Ten Boer, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt. Vrijwilligers zijn deze dagen druk bezig om het bad en het terrein klaar te maken voor de start van het nieuwe seizoen.

“Vorige week zijn we begonnen met het leegpompen van het diepe bad”, laat de organisatie weten. “Dit was nodig om de wanden en vloeren een grondige schoonmaakbeurt te geven. De komende periode wordt het bad weer gevuld.” Ook buiten het water is er volop activiteit. De groenploeg is afgelopen zaterdag druk geweest met het verwijderen van onkruid en diverse snoeiwerkzaamheden op het terrein. “De komende weken zijn we nog volop bezig om volledig voorbereid aan het seizoen te kunnen beginnen.”

Zwembad voor en door het dorp

De Blinkerd bestaat dit jaar 58 jaar en vervult een belangrijke regiofunctie voor Ten Boer en de omliggende kernen. Sinds 2016 wordt het bad geëxploiteerd door stichting BES, nadat de toenmalige gemeente Ten Boer de exploitatie wilde beëindigen. Inwoners stonden destijds op om het bad in eigen beheer te houden. Toenmalig wethouder Peter Heidema (CDA) noemde het destijds een initiatief dat “helemaal in deze tijd past”. Dat die aanpak succesvol is, bleek wel uit de cijfers van vorig jaar, toen het zwembad ongeveer 30.000 bezoekers trok.

Opening in de meivakantie

Liefhebbers hoeven niet lang meer te wachten op een frisse duik. Het nieuwe zwemseizoen in Ten Boer start officieel op zaterdag 25 april. Dat valt precies samen met het begin van de meivakantie, waardoor de jeugd direct in het openingsweekend bij het bad terechtkan.