Volleybalbond geschokt door zedenzaak rond oud-speler Lycurgus

De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft woensdagavond geschokt gereageerd op de zedenzaak rond een oud-speler van Lycurgus en het nationale team. De 35-jarige Ramon M. wordt verdacht van misbruik van een tienjarige jongen uit Hoogkerk, naast een reeks andere zedenmisdrijven tegen minderjarigen.

De bond laat weten mee te leven met de slachtoffers. De Nevobo is, naar eigen zeggen, tot nu toe niet door justitie geïnformeerd en is niet betrokken bij het onderzoek. De bond wacht verdere ontwikkelingen af en bereidt zich intern voor op vragen uit de volleybalwereld.

De verdachte, Ramon M. (35), is een volleyballer die eerder op hoog niveau volleybalde en in het seizoen 2023-2024 bij Lycurgus speelde. Hij stopte in augustus 2025 met zijn carrière.

Woensdag werd bekend dat het OM de ex-volleyballer verdenkt van misbruik van een jongen van 10 jaar uit Hoogkerk. Ook zou hij online honderden minderjarige jongens hebben benaderd met seksueel getinte berichten. Sinds begin 2023 zijn ongeveer 500 gesprekken gevonden met jongens tussen de 8 en 17 jaar. De man wordt daarnaast verdacht van het bezitten en laten maken van kinderporno tussen 2019 en 2024 in Hoogkerk en Zwolle.

Het onderzoek kwam op gang nadat een ouder aangifte deed bij de politie. Volgens het OM gaat het om een grote zaak waarbij nog steeds nieuwe slachtoffers worden gevonden. Omdat niet alle gesprekken kunnen worden onderzocht, richt het onderzoek zich voorlopig op gevallen waarin ook kinderpornografisch materiaal is gedeeld. M. zit vast en wordt de komende tijd onder meer psychiatrisch onderzocht.