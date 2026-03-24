Voel jij je veilig in Groningen als je fietst in het donker? De provincie wil het graag weten

De provincies Groningen en Drenthe zijn een onderzoek gestart naar hoe mensen het fietsen in het donker ervaren. Via een enquête kunnen fietsers laten weten wat het prettig of juist lastig maakt.

Met de uitkomsten willen de provincie en het samenwerkingsverband tussen Groningen en Drenthe het fietsen veiliger en comfortabeler maken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Goudappel. De enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Deelnemers kunnen aan het einde van de enquête hun gegevens invullen om kans te maken op een cadeaubon van 25 euro.